Legende: Hat gut lachen Haris Seferovic. Freshfocus/Toto Marti (Archiv)

Grund zum Feiern für Seferovic

Al Wasl hat sich vorzeitig zum 7. Mal den Meistertitel in den Vereinigten Arabischen Emiraten gesichert. Beim 3:0-Heimsieg gegen das zweitplatzierte Shabab Al-Ahli traf Haris Seferovic kurz nach der Pause zum 1:0 und erzielte damit seinen 11. Saisontreffer. Zwei Runden vor Schluss liegt Al Wasl neun Punkte vor dem ebenfalls in Dubai beheimateten Rivalen. Es ist der erste Meistertitel seit 2007. Für die bevorstehende EM-Endrunde wurde Seferovic von Nationaltrainer Murat Yakin nicht berücksichtigt.

Puertas verpasst Meistertitel in Belgien

Der in Lausanne geborene Cameron Puertas verpasste mit Union Saint-Gilloise den Meistertitel in Belgien um nur einen Punkt. Der 2:0-Heimsieg gegen Genk zum Saisonabschluss reichte nicht, weil der FC Brügge, der zukünftige Klub von Ardon Jashari, ein torloses Remis bei Cercle Brügge erreichte und so den 19. Meistertitel feiern durfte. Puertas gelangen in dieser Saison in 40 Spielen 11 Tore und 19 Assists.