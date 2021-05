Legende: Nicht mehr Coach bei Inter Antonio Conte. imago images

Italien: Inter nach Conte-Abgang auf Trainersuche

Nach dem ersten Meistertitel seit 2010 gehen Inter Mailand und Trainer Antonio Conte getrennte Wege. Der bis 2022 laufende Vertrag mit dem 51-Jährigen sei «einvernehmlich» vorzeitig aufgelöst worden, wie der Klub am Mittwochabend bekanntgab. Hintergrund des Abgangs von Conte seien Sparzwänge bei den «Nerazzurri», berichtete die Gazzetta dello Sport. Conte wurde 2019 engagiert und hatte ein 3. Vertragsjahr mit einem Gehalt von zwölf Millionen Euro vor sich. Wer Conte beerbt, ist noch nicht bekannt.

Deutschland: Glasner wird Nachfolger von Hütter

Eintracht Frankfurt hat Oliver Glasner als neuen Trainer verpflichtet. Wie die Hessen am Mittwoch mitteilten, wird der Österreicher die Nachfolge seines zum Ligarivalen Borussia Mönchengladbach gewechselten Landsmanns Adi Hütter antreten. Glasner stand eigentlich noch für ein weiteres Jahr beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, bei der Eintracht unterschrieb er bis 2024. Der 46-Jährige hatte die «Wölfe» in der vergangenen Saison erstmals seit 6 Jahren wieder in die Champions League geführt. Mit Frankfurt wird Glasner an der Europa League teilnehmen.