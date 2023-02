Legende: Stand bereits bei der U20 an der Seitenlinie. Ramon Menezes. Keystone/AP/Fernando Vergara

Brasilien macht Menezes zum «Seleçao»-Coach

Der Ex-Bundesligaprofi Ramon Menezes wird Interimstrainer der brasilianischen Nationalmannschaft. Der U20-Coach des Rekordweltmeisters wird die «Seleçao» erstmals beim Länderspiel am 25. März in Tanger gegen den WM-Halbfinalisten Marokko betreuen. Menezes spielte in der Saison 1995/96 unter dem Namen Ramon Hubner für Leverkusen. Der brasilianische Verband hatte sich nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM in Katar gegen Kroatien von Trainer Tite getrennt.

05:22 Video Archiv: Brasilien scheitert im WM-Viertelfinal an Kroatien Aus FIFA WM 2022 vom 09.12.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 22 Sekunden.



Vernichtendes Urteil über Le Graët

Im Zusammenhang mit Vorwürfen sexueller Belästigung hat ein Abschlussbericht des Pariser Sportministeriums ein vernichtendes Urteil über den Präsidenten des französischen Fussballverbands gefällt. Noël Le Graët verfüge nicht mehr über die nötige Legitimität, den französischen Fussball zu verwalten und zu repräsentieren, zitierte «L'Équipe» aus dem Bericht. Le Graët habe Frauen regelmässig mit Worten und SMS sexuell belästigt. Die Staatsanwaltschaft sei informiert worden. Der Verband will in Kürze über das weitere Schicksal von Le Graët entscheiden. Seinen Posten hatte der 81-Jährige bereits vorerst geräumt.