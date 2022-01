Legende: Befindet sich in Isolation Lionel Messi. imago images

Frankreich: Messi an Corona erkrankt

Lionel Messi hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der französische Topklub Paris St. Germain am Sonntag bekannt. Der 34-jährige Argentinier befindet sich nach Klubangaben wie die ebenfalls positiv getesteten Teamkollegen Juan Bernat, Sergio Rico und Nathan Bitumazala in Isolation. Das Quartett wird voraussichtlich das Cupspiel bei Drittligist Vannes am Montag sowie den Jahresauftakt in der Ligue 1 am kommenden Sonntag bei Lyon verpassen.