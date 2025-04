Legende: Musste erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz Lionel Messi mit seinem Team Inter Miami. Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

MLS: Inter Miami unterliegt Los Angeles

Superstar Lionel Messi und Inter Miami haben die erste Niederlage der Saison kassiert. Nach neun Spielen ohne Pleite verlor das Team aus Florida im Viertelfinal-Hinspiel des CONCAFAC Champions Cup bei MLS-Rivale Los Angeles FC mit 0:1. Das zweite Duell steht in einer Woche an. Nathan Ordaz (57.) erzielte den einzigen Treffer der Begegnung. Messi stand erstmals seit seiner Verletzungspause wieder in der Startelf, blieb allerdings blass. Bei seinem Comeback am vergangenen Sonntag hatte der achtmalige Weltfussballer nur 2 Minuten nach seiner Einwechslung getroffen. Mit Miami führt Messi die Eastern Conference der MLS nach 5 Spielen an.