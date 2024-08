Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kann der «Albiceleste» vorerst nicht helfen Lionel Messi Imago/ZUMA Press Wire

Argentinien: Messi fällt weiterhin aus

Weltmeister Argentinien muss in den nächsten zwei Qualifikationsspielen für die WM 2026 ohne Lionel Messi auskommen. Der 37-jährige Starstürmer ist wegen seiner Knöchelverletzung, die er Mitte Juli beim 1:0-Sieg im Final der Copa America gegen Kolumbien erlitten hat, weiterhin nicht einsatzfähig. Argentinien bekommt es am Donnerstag, 5. September, zuhause mit Chile und fünf Tage danach auswärts abermals mit Kolumbien zu tun. Argentinien führt die Rangliste nach 6 von 18 Spielen mit zwei Punkten Vorsprung vor Uruguay an.