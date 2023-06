Ligue 1: Messi wird PSG ablösefrei verlassen

Lionel Messi wird den französischen Meister Paris St-Germain nach zwei Jahren am Ende der laufenden Saison ablösefrei verlassen. Dies bestätigte Trainer Christophe Galtier an der Pressekonferenz vor dem letzten Meisterschaftsspiel gegen Clermont. Wohin es den 35-jährigen argentinischen Weltmeister zieht, ist noch unklar.

01:30 Video PSG-Coach Galtier verteidigt Messi: «Kritik ungerechtfertigt» (frz.) Aus Sport-Clip vom 01.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Premier League: Zakaria verlässt Chelsea

Denis Zakaria hat sich via Instagram von Fans und Mitspielern des FC Chelsea verabschiedet. Damit ist klar, dass die Londoner die Kaufoption für den von Juventus Turin ausgeliehenen Schweizer Nati-Spieler nicht ziehen. Es sei eine «schwierige Zeit» gewesen, aber man solle sich an die schönen Momente erinnern, so Zakaria, der bei den «Blues» nur zu 413 Spielminuten in der abgelaufenen Premier-League-Saison kam. Ob Juventus für den Schweizer, der in Turin noch einen Vertrag bis 2026 hat, einen anderen Leih-Abnehmer sucht, ist derzeit noch unklar. Der Genfer gehört zum Nati-Aufgebot für die EM-Qualispiele in Andorra (16. Juni) und in Luzern gegen Rumänien (19. Juni).

Champions League: Kontroverse um Final-Schiri

Schiedsrichter Szymon Marciniak ist in ein schiefes Licht geraten, nachdem er offenbar an einer Veranstaltung des anti-semitischen, rechtsextremen Politikers Slawomir Mentzen aufgetreten ist. Die Warschauer Antirassismus-Organisation «Nie wieder» forderte den Schiedsrichter auf, sich von Mentzens Gedankengut zu distanzieren. Die Uefa, die Marciniak mit der Leitung des CL-Finals betraut hat, teilte mit, man «verabscheue» die von Mentzens Partei portierten Werte, und forderte «dringende Klarstellung».

01:13 Video Yakin holt Shaqiri, Schär und Zuber in die Nati zurück Aus Sport-Clip vom 31.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Süper Lig: Hamsik beendet Karriere

Marek Hamsik hat seinen Rücktritt per Saisonende bekanntgegeben. Der 35-jährige Rekordspieler und -Torschütze der Slowakei spielte seit 2021 in der türkischen Süper Lig bei Trabzonspor. Zuvor war der Mittelfeldspieler lange Zeit Teamstütze bei Napoli. Für den Klub bestritt er zwischen 2007 und 2019 in allen Wettbewerben 520 Spiele.