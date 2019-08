Frey wechselt leihweise zu Nürnberg

Michael Frey schliesst sich bis Ende Saison dem 1. FC Nürnberg an. Der 25-jährige Berner wurde vom türkischen Klub Fenerbahce Istanbul an den deutschen Zweitligisten mit Kaufoption ausgeliehen. Frey war 2018 vom FC Zürich in die Türkei gewechselt, wo er in 22 Pflichtspielen 5 Tore erzielte. «Ich bin unglaublich stolz, hier zu sein. Es war immer ein Traum in Deutschland zu spielen», meinte der Stürmer zum Wechsel.

Barcelonas Dembélé fällt verletzt aus

Der FC Barcelona muss rund fünf Wochen auf Ousmane Dembélé verzichten. Der französische Internationale erlitt eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Den Katalanen fehlen derzeit auch Lionel Messi und Luis Suarez, die ebenfalls an Muskelverletzungen laborieren.