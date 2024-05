Legende: Das war's Stefano Pioli. Imago/Grimaudi Image Photo

Serie A: Milan-Coach Pioli verabschiedet sich am Samstag

Die Ära von Stefano Pioli an der Seitenlinie der AC Milan geht nach fast 5 Jahren zu Ende. Der Klub und der 58-Jährige trennen sich per Ende Saison. Das Heimspiel des Serie-A-Zweiten am Samstag gegen Salernitana ist somit der vorerst letzte Auftritt Piolis vor den Fans der «Rossoneri». Unter Piolis Führung wurde Milan nie schlechter als 6. In der Saison 2021/22 holten die Mailänder den Meistertitel.

Tchouaméni verpasst CL-Final

Real Madrids Aurélien Tchouaméni wird das Champions-League-Endspiel gegen Borussia Dortmund verpassen. Das bestätigte Real-Trainer Carlo Ancelotti am Freitag. Der 24-jährige Tchouaméni hatte sich beim Halbfinal-Spiel gegen Bayern München eine Fussverletzung zugezogen.

Giroud will Länderspiel-Karriere nach EM beenden

Frankreichs Stürmer Olivier Giroud wird seine Länderspiel-Karriere nach der EM in Deutschland in diesem Sommer beenden. «Das wird mein letztes Turnier mit der Nationalmannschaft sein. Ich werde das sehr vermissen», sagte der 37-Jährige in einem Interview mit der L'Équipe. Giroud ist mit 57 Toren in 131 Spielen Rekordtorschütze von «Les Bleus».