Legende: Wird nicht europäisch spielen Ricardo Rodriguez und Milan. Keystone

Kein Europacup für Milan

Die AC Milan darf in der nächsten Saison nicht im Europacup spielen. Grund für die vom Internationalen Sportgerichtshof TAS verhängte Sperre sind Verstösse gegen das Financial Fairplay der Uefa. Der Bann betrifft Milans Teilnahme an der Europa League. Als Fünfter der Serie A hat der Klub des Schweizer Verteidigers Ricardo Rodriguez den Einzug in die Champions League in der abgelaufenen Saison verpasst.

Salzburg holt Schweizer U16-Nationalspieler Okoh

Salzburg setzt die Tradition von Engagements von Schweizer Spielern mit der Verpflichtung des Schweizer U16-Internationalen Bryan Okoh fort. Der Innenverteidiger kommt vom Challenge-League-Klub Lausanne-Sport. Okoh ist der 7. Schweizer Spieler, der seit 2006 von Salzburg geholt worden ist.

FCB-Gegner Eindhoven rüstet auf

PSV Eindhoven, der Gegner des FC Basel in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League, rüstet sich für den Kampf um den Einzug in die Königsklasse. Der Zweite der niederländischen Eredivisie verpflichtete von RB Leipzig den Offensivspieler Bruma. Der Klub von Trainer Mark van Bommel soll 15 Millionen Euro Ablöse für den 24-jährigen Portugiesen zahlen.