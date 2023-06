Legende: Aus England nach Italien Ruben Loftus-Cheek. imago images/Pro Sports Images

Serie A: Loftus-Cheek zu Milan

Champions-League-Halbfinalist AC Milan hat den englischen Mittelfeldspieler Ruben Loftus-Cheek von Chelsea verpflichtet. Der 27-Jährige unterschrieb bei den «Rossoneri» einen Vertrag mit Gültigkeit bis Sommer 2027. Medienberichten zufolge überweist Milan umgerechnet rund 16 Millionen Euro plus Boni als Ablöse für den zehnfachen englischen Internationalen nach London.

07:50 Video Archiv: Inter steht dank 1:0 über Milan im Champions-League-Final Aus Sport-Clip vom 16.05.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 50 Sekunden.

Ligue 1: Farioli neuer Nizza-Trainer

Der französische Erstligist OGC Nizza hat den Italiener Francesco Farioli als neuen Trainer verpflichtet. Der 34-Jährige war zuletzt in der Türkei als Coach bei Karagümrük und Alanyaspor tätig – seine ersten beiden Stationen als Cheftrainer. Nizza beendete die abgelaufene Saison in der Ligue 1 auf Rang 9 und verpasste den internationalen Wettbewerb. Erst im Januar wurde der Schweizer Lucien Favre aus seiner zweiten Amtszeit an der Cote d'Azur entlassen. Seitdem stand Didier Digard interimsweise an der Seitenlinie.