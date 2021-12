Legende: Beenden eine lange Durststrecke Die Spieler von Atletico Mineiro feiern den Titel. Keystone

Brasilien: Atletico Mineiro zurück auf dem Thron

Angeführt von Altstar Hulk hat sich Atletico Mineiro nach einem halben Jahrhundert Wartezeit wieder zu Brasiliens Fussballmeister gekrönt. Der Klub aus Belo Horizonte, der 1971 erstmals die Liga gewonnen hatte, eroberte am Donnerstagabend mit einem 3:2 beim abstiegsgefährdeten EC Bahia aus Salvador den Titel vorzeitig. Verfolger CR Flamengo kann bei seinen drei ausstehenden Spielen die Elf-Punkte-Lücke nicht mehr schliessen kann.

Dänemark: Christian Eriksen trainiert wieder

Fast ein halbes Jahr nach seinem Zusammenbruch ist Christian Eriksen auf den Fussballplatz zurückgekehrt. Der 29-Jährige trainierte am Donnerstag laut dänischen Medienberichten bei seinem Jugendklub Odense BK. Eriksen war am 12. Juni im ersten EM-Gruppenspiel der Dänen gegen Finnland zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Der Mittelfeldspieler steht zwar noch bei Inter Mailand unter Vertrag. Da Eriksen nach dem Zusammenbruch ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, darf er in der Serie A aber nicht mehr auflaufen.