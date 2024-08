Legende: Bestritt vor zwei Monaten sein 150. und letztes Länderspiel Claudio Bravo. IMAGO/Icon Sportswire

Nach 150 Länderspielen hört Bravo auf

Der langjährige chilenische Nationaltorhüter Claudio Bravo beendet seine Fussballkarriere. Das gab der 41-Jährige auf Instagram bekannt. Bravo bestritt 150 Spiele für Chile, bei den Weltmeisterschaften 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien führte er sein Land jeweils als Captain an. Auf Klubebene sicherte sich Bravo 2015 mit Barcelona das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. 2016 wechselte der Routinier zu Pep Guardiolas Manchester City. Mit den «Citizens» gewann er 8 weitere Titel. Zuletzt spielte Bravo, der vor 20 Jahren sein Debüt im Nationalteam gegeben hatte, für Betis Sevilla.

Labbadia übernimmt Nigeria

Bruno Labbadia arbeitet zum ersten Mal als Nationaltrainer. Der frühere Stürmer und Bundesliga-Coach übernimmt die Verantwortung für das Team Nigerias. Das Debüt in seiner neuen Funktion gibt Labbadia schon am übernächsten Samstag in der Qualifikation für den Afrika-Cup gegen Benin. Noch wichtigere Termine wird der 58-jährige Deutsche mit seiner Mannschaft allerdings in der Qualifikation für die nächste WM haben. Nach 4 von 10 Spielen liegt Nigeria lediglich auf Platz 5 in seiner Gruppe.