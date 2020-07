Legende: Schlechte Nachrichten Die MLS erlebt einen weiteren Rückschlag. Keystone

MLS: Weitere Corona-Fälle

In der Major League Soccer hat die Partie zwischen dem FC Toronto und DC United kurz vor dem geplanten Spielbeginn am Samstag verschoben werden müssen. Wie die Liga mitteilte, gab es bei den vorgeschriebenen Tests vor der Partie einen unbestätigten positiven Corona-Fall und einen nicht schlüssigen Test bei einem weiteren Spieler. Beide Teams sollen gemäss Medienberichten betroffen sein. Sie müssen sich am Sonntag weiteren Tests unterziehen. Für die MLS und das Turnier in Disney World in Orlando ist es ein weiterer Rückschlag. Zuvor hatten Dallas und Nashville sich komplett zurückgezogen.

Spanien: Griezmann fehlt Barça auf unbestimmte Zeit

Weltmeister Antoine Griezmann hat sich eine Muskelverletzung im rechten Bein zugezogen und fehlt dem spanischen Meister FC Barcelona auf unbestimmte Zeit. Dies teilten die Katalanen nach medizinischen Tests beim 29-jährigen Franzosen am Sonntag mit. Griezmann war beim 1:0 bei Real Valladolid am Samstag in der Halbzeitpause durch Luis Suarez ersetzt worden. Auf Barça warten noch zwei Partien in der Meisterschaft und das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Napoli am 8. August.