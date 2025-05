Legende: Gewann mit Real Madrid sechs Champions-League-Titel Luka Modric. IMAGO / Revierfoto

LaLiga: Modric vor Abgang bei Real Madrid

Ende einer Ära: Kapitän Luka Modric wird Real Madrid im Sommer nach 13 Jahren verlassen. Das kündigten der 39-jährige Kroate und der spanische Rekordmeister am Donnerstag an. Am Samstag wird Modric beim Heimspiel gegen Real Sociedad offiziell verabschiedet, bei der Klub-WM (ab 18. Juni) wird er für die «Königlichen» aber noch auflaufen. Modric bestritt bislang 590 Pflichtspiele für Real Madrid und gewann dabei 28 Titel, darunter 6 Mal die Champions League. Er wurde 2018 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet und ist mit 186 Einsätzen kroatischer Rekordnationalspieler.

Bulgarien: Duah holt mit Ludogorez das Double

Der Schweizer Nationalspieler Kwadwo Duah gewinnt in seiner zweiten Saison bei Ludogorez Rasgrad nach dem bulgarischen Meistertitel auch den Cup. Im Final gegen ZSKA Sofia setzte sich Ludogorez mit 1:0 durch und sicherte sich zum 4. Mal in der Vereinsgeschichte das Double. Duah stand in der Startformation und wurde in der 84. Minute ausgewechselt. Für Ludogorez ist es im fünften Anlauf der vierte Cuptitel. Im letzten Jahr hatten die Rasgrader den Final trotz eines Treffers von Duah gegen Botev Plovdiv 2:3 verloren.