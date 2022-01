Legende: Nicht mehr Trainer bei Monaco Niko Kovac. imago images

Frankreich: Kovac bei Monaco entlassen

Niko Kovac ist nach eineinhalb Jahren als Trainer des französischen Fussball-Erstligisten AS Monaco entlassen worden. Der ehemalige Bayern-Coach hatte den Job am Mittelmeer im Sommer 2020 übernommen, sein Vertrag wäre noch bis 2023 gelaufen. Trotz Aufwärtstendenz – Monaco gewann 3 der letzten 4 Ligaspiele – beendete der 6.-platzierte der Ligue 1 die Zusammenarbeit mit dem Kroaten vorzeitig.

Deutschland: Corona-Alarm beim FC Bayern

Bayern München wird zum Start ins neue Jahr erneut vom Coronavirus heimgesucht. Der Klub gab bekannt, dass nach den an verschiedenen Destinationen verbrachten Ferien Captain Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards sowie Co-Trainer Dino Toppmöller positiv getestet wurden. Es gehe den 5 Infizierten gut, alle befänden sich in häuslicher Quarantäne. Bayern werde mit einem Tag Verspätung erst am Montag die Vorbereitung der am Freitag beginnenden Rückrunde aufnehmen.