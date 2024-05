Legende: Trainiert vorläufig Juventus Paolo Montero. imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Serie A: Montero folgt auf Allegri

Paolo Montero wird Juventus Turin in den zwei noch ausstehenden Runden in der italienischen Meisterschaft betreuen. Er folgt auf den am Freitag entlassenen Massimiliano Allegri, wie der Klub am Sonntag mitteilte. Montero gewann als Verteidiger von Juventus Turin zwischen 1996 und 2005 vier Titel in der Serie A. Zuletzt betreute der 52-jährige Uruguayer die U19 des italienischen Rekordmeisters. Die Turiner hatten Allegri wegen seiner Ausraster während und nach dem Cupfinal gegen Atalanta Bergamo entlassen.

MLS: Shaqiri verliert

Xherdan Shaqiri und die Chicago Fire setzen ihre Talfahrt fort. Mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Columbus kassierte das Team aus dem Bundesstaat Illinois die vierte Niederlage in Folge. Shaqiri kam erst ab der 67. Minute zum Einsatz und trat fünf Minuten vor dem Ende jenen Eckball, der schliesslich zum einzigen Tor für das Heimteam führte.