Legende: Übernimmt beim italienischen Rekordmeister Thiago Motta. imago images/ZUMA Press

Serie A: Motta wird Juve-Trainer

Lange wurde spekuliert, nun ist es definitiv: Thiago Motta wird der neue Trainer von Juventus Turin. Dies bestätigte der italienische Rekordmeister am Mittwochabend. Der 41-Jährige unterschrieb im Piemont einen Dreijahresvertrag bis 2027. In den vergangenen zwei Jahren war Motta Trainer von Bologna und damit der drei Schweizer Dan Ndoye, Remo Freuler und Michel Aebischer. Er führte den Klub in der abgelaufenen Saison sensationell in die Champions League. Motta folgt bei Juventus auf Paolo Montero, der interimsmässig Massimiliano Allegri abgelöst hatte.

Serie A: Monza holt Weltmeister Nesta

Die AC-Milan-Legende Alessandro Nesta übernimmt das Traineramt bei der AC Monza. Der zweifache Champions-League-Sieger (2003 und 2007) und Weltmeister Nesta wird damit erstmals Trainer in der höchsten italienischen Spielklasse. Für Nesta ist es bereits die 4. Trainerstation im italienischen Klubfussball. In der abgelaufenen Saison war er bei der AC Reggiana in der Serie B tätig. Monza schloss die vergangene Saison auf dem 12. Platz der Serie A ab und trennte sich darauf hin von Raffaele Palladino.