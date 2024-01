Serie A: Mourinho per sofort nicht mehr Roma-Trainer

Die AS Roma hat sich mit sofortiger Wirkung von Coach José Mourinho getrennt. «Wir möchten José im Namen von uns allen bei AS Roma für seine Leidenschaft und seinen Einsatz seit seiner Ankunft im Verein danken», hiess es von den Roma-Eigentümern Dan und Ryan Friedkin in einer Mitteilung. Der 60-jährige Portugiese war seit 2021 Trainer beim römischen Klub und hatte diesen 2022 zum Triumph in der Conference League geführt – dem ersten europäischen Titel für die Roma nach 61-jähriger Durststrecke. Der Europa-League-Final ging 2023 im Penaltyschiessen gegen Sevilla verloren. Daniele De Rossi übernimmt das Team bis zum Saisonende.

Legende: Seine Zeit in Rom ist abgelaufen José Mourinho. Imago/Insidephoto

Bernstein unerwartet verstorben

Der deutsche Zweitligist Hertha BSC trauert um seinen Präsidenten Kay Bernstein. Der Klub verkündete den unerwarteten Tod des erst 43-jährigen Klub-Bosses am Dienstag. «Am heutigen Dienstag hat Hertha BSC die furchtbare Nachricht erhalten, dass Präsident Kay Bernstein unerwartet verstorben ist. Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt», hiess es in einer Mitteilung.