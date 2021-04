Legende: Muss seine Koffer packen José Mourinho. imago images

England: «Spurs» trennen sich von Mourinho

Tottenham Hotspur hat auf die anhaltenden sportlichen Probleme und die internen Querelen zwischen Teammanager José Mourinho und der Mannschaft reagiert und den Chefcoach entlassen. Der Portugiese (58) hatte im November 2019 einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Als Nachfolger bis Saisonende sind angeblich Ryan Mason und Chris Powell aus dem Trainerstab vorgesehen. Als Tabellensiebter der Premier League haben die Spurs 6 Spiele vor Saisonende 5 Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze.

Italien: Pause in der Serie B

Die Serie B hat nach einem Corona-Ausbruch bei Pescara eine zweiwöchige Spielpause beschlossen. Zuvor waren 7 Spieler sowie ein Betreuer von Pescara positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die ganze Delfino-Mannschaft ist in Quarantäne. Bis zum Restart sollen alle Nachholspiele absolviert werden.

Frankreich: Omlin im Team der Runde

Jonas Omlin ist von der französischen Tageszeitung L'Equipe in die Mannschaft des 33. Spieltages der Ligue 1 gewählt worden. Der Schweizer Torhüter in Diensten von Montpellier hatte entscheidenden Anteil am 1:1 seines Teams gegen Tabellenführer Lille.