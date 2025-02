Legende: Wird verbannt und zur Kasse gebeten José Mourinho. EPA/OLIVIER MATTHYS

Süper Lig: Mourinho gesperrt

Der türkische Fussballverband hat José Mourinho, den Coach von Fenerbahce, für vier Spiele gesperrt. Der Portugiese wird wegen abfälligen und beleidigenden Äusserungen und unsportlichem Verhalten belangt. Zudem fällt eine Busse von 42'000 Euro an. Nach dem Derby gegen Galatasaray (0:0) am Montag hatte Mourinho bei der Medienkonferenz gesagt, dass die Leute auf der gegnerischen Bank nach einer strittigen Situation «wie Affen» herumgesprungen seien. Mourinhos Aussage war eingebettet in eine generelle Kritik an den Leistungen türkischer Schiedsrichter.

Premier League: Coote darf nicht mehr pfeifen

Die Uefa hat den in Ungnade gefallenen Schiedsrichter David Coote bis Juni 2026 gesperrt. Nach der Kündigung durch die englische Schiedsrichter-Organisation PGMOL entschied nun die Uefa, dass der 42-Jährige gegen die Grundregeln guten Benehmens verstossen und den Fussball in Verruf gebracht habe. Coote hatte sich abfällig über den früheren Liverpool-Coach Jürgen Klopp geäussert. Zudem hatte das Boulevardblatt The Sun ein Video veröffentlicht, das Coote während der EM 2024 beim Schnupfen eines weissen Pulvers zeigen soll.