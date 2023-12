Legende: Bleibt den Bayern treu Thomas Müller. Keystone/Sven Hoppe

Bundesliga: Bayern München verlängert mit Urgestein

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Thomas Müller um ein Jahr bis Ende Juni 2025 verlängert. Das gab der Rekordmeister am Dienstag bekannt. Zu den Bayern war Müller 2000 als knapp Zehnjähriger vom Dorfklub TSV Pähl gekommen, der Durchbruch bei den Profis gelang ihm ab der Saison 2009/10 unter Trainer Louis van Gaal. Seither hat der 34-Jährige 684 Spiele bestritten, nur noch ein paar weniger als Torhüter Sepp Maier (706). Mit bislang 12 Meistertiteln ist er deutscher Rekordhalter, darüber hinaus gewann er 2013 und 2020 die Champions League und 2014 den WM-Titel mit der Nationalmannschaft.

Nationalmannschaft: Courtois nicht bei der EM 2024

Der belgische Nationaltorhüter Thibaut Courtois wird verletzungsbedingt nicht an der Europameisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland teilnehmen. Dies gab der 31-Jährige am Dienstag bekannt. Der Keeper von Real Madrid musste im Oktober am linken Knie operiert werden, nachdem er sich im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen hatte. Courtois lief in den letzten zwölf Jahren 102 Mal für Belgien auf.