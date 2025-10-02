Müller jetzt auch kanadischer Meister

Keine zwei Monate nach seinem Wechsel nach Übersee darf Thomas Müller bereits seinen ersten Titel bejubeln: Der langjährige Bayern-Profi hat mit den Vancouver Whitecaps die kanadische Meisterschaft gewonnen. Beim 4:2-Sieg über Lokalrivale Vancouver FC war Müller mit einem Tor und einer Vorlage massgeblich beteiligt. Mit jetzt 35 Titeln ist der Weltmeister von 2014 nun der erfolgreichste deutsche Fussballer vor seinem langjährigen Teamkollegen Toni Kroos. Der verwandelte Foulpenalty zum 2:0 war zugleich das 300. Tor seiner Profikarriere.

Nashville holt US-Cup

Der Nashville SC hat erstmals den traditionsreichen US Open Cup gewonnen. Der Klub aus dem Bundesstaat Tennessee setzte sich im Final 2:1 bei MLS-Konkurrent Austin FC durch und sicherte sich damit die erste Trophäe seiner erst rund zehnjährigen Franchise-Geschichte. Der US Open Cup wird seit 1914 ausgespielt und ist der älteste Fussballwettbewerb der USA. Der Gewinner qualifiziert sich für die Champions League der Concacaf.