Internationale Fussball-News Müller mit herrlichem Debüt-Tor – doch es zählt nicht

18.08.2025, 08:58

Fussballspieler jubeln nach Torerfolg.
Legende: Zu früh gefreut Die Vancouver-Spieler bejubeln den vermeintlichen Treffer von Thomas Müller (3. v. r.) nur kurz. Imago/PxImages

MLS: Müller jubelt nur kurz

Thomas Müller brauchte bei seinem Debüt in der MLS mit den Vancouver Whitecaps keine drei Minuten, um die Fans an der kanadischen Westküste ein erstes Mal in Ekstase zu versetzen. In der 61. Minute eingewechselt, traf der langjährige Bayern-Star nach wenigen Sekunden mit einem herrlichen Weitschuss ins Tor. Weil dem Treffer jedoch eine Abseitsposition vorausgegangen war, zählte Müllers Goal nicht. Vancouver führte zu diesem Zeitpunkt gegen Houston mit 1:0, kassierte jedoch kurz vor Schluss noch den Ausgleich zum 1:1-Schlussstand. Mit 46 Punkten liegt Vancouver in der Western Conference gleichwohl auf direktem Playoff-Kurs.

