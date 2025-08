Legende: Nun ist seine Zukunft geklärt Thomas Müller verdient sein Geld künftig in Vancouver. imago images/Lackovic

MLS: Müller schliesst sich Whitecaps an

Thomas Müller setzt seine Karriere wie erwartet in der nordamerikanischen MLS bei den Vancouver Whitecaps fort. «It's done, let's go», schrieb der 35-Jährige am Mittwochabend in den Sozialen Netzwerken. Die Bayern-Ikone unterschrieb einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Müller werde nächsten Mittwoch (13. August) in Vancouver eintreffen, die Vorstellungspressekonferenz und sein erstes Training sind für den darauffolgenden Donnerstag geplant. Zuletzt hatte sich Müller an der Säbener Strasse im Bayern-Training fitgehalten. Für die Whitecaps spielten einst auch der ehemalige FCZ-Stürmer Eric Hassli sowie die Schweizer Scott Sutter, Davide Chiumiento und Alain Rochat.