Legende: Nun ist seine Zukunft geklärt Thomas Müller verdient sein Geld künftig in Vancouver. imago images/Lackovic

MLS: Müller schliesst sich Whitecaps an

Thomas Müller setzt seine Karriere wie erwartet in der nordamerikanischen MLS bei den Vancouver Whitecaps fort. «It's done, let's go», schrieb der 35-Jährige am Mittwochabend in den Sozialen Netzwerken. Die Bayern-Ikone unterschrieb einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Müller werde nächsten Mittwoch (13. August) in Vancouver eintreffen, die Vorstellungspressekonferenz und sein erstes Training sind für den darauffolgenden Donnerstag geplant. Zuletzt hatte sich Müller an der Säbener Strasse im Bayern-Training fitgehalten.

Los Angeles holt Son

Der Wechsel von Heung-Min Son zum Los Angeles FC aus der Major League Soccer ist perfekt. Das bestätigten die Kalifornier sowie der englische Topklub Tottenham Hotspur am Mittwochabend, für den der Südkoreaner ein Jahrzehnt gespielt hat. Der Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis 2027 mit Optionen auf bis zu zwei weitere Jahre. Die Amerikaner überweisen für die Dienste des 33-jährigen Südkoreaners Medienberichten zufolge 26 Millionen Dollar, womit er zum Rekordtransfer der MLS avanciert.