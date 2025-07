Per E-Mail teilen

Legende: Fällt lange aus Jamal Musiala. IMAGO Images/MIS

Bundesliga: Musiala mit Wadenbeinbruch

Jamal Musiala wird dem FC Bayern wie erwartet erneut für lange Zeit fehlen. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, zog sich der 22-Jährige im Viertelfinal der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) bei der Ausrenkung seines Sprunggelenks einen Bruch des linken Wadenbeins zu. Musiala flog bereits vor der Mannschaft am Sonntagvormittag vom Teamquartier in Orlando nach München und soll dort zeitnah operiert werden. Seine Ausfallzeit dürfte mehrere Monate betragen.

Premier League: Arsenal verstärkt sich mit Zubimendi

Arsenal hat auf die Abgänge von Thomas Partey und Jorginho reagiert und das Mittelfeld gestärkt. Von Real Sociedad stösst Martin Zubimendi für rund 60 Millionen Euro zu den Londonern. Diese hatten erst in den letzten Tagen den Transfer von Torhüter Kepa Arrizabalaga eingetütet. Für Zubimendi ist es der erste Wechsel der Karriere. Der defensive Mittelfeldspieler hatte seine fussballerische Ausbildung ausschliesslich bei den Basken genossen und debütierte in der Saison 2018/19 in der 1. Mannschaft. 236 Mal hielt der 26-Jährige seine Knochen hin für San Sebastian, für Spanien lief er bisher 19 Mal auf.

