Legende: Jubelt noch lange für die Münchner Jamal Musiala. Keystone/DPA/Federico Gambarini

Bundesliga: Bayern binden Musiala

Bayern München bindet den Ausnahmefussballer Jamal Musiala langfristig an sich. Wie Deutschlands Rekordmeister einen Tag vor dem Bundesliga-Kracher bei Titelverteidiger und Verfolger Bayer Leverkusen bekanntgab, wurde der Vertrag mit dem 21-jährigen Offensivspieler bis 2030 vorzeitig verlängert. Der bisherige Vertrag des potenziellen Weltfussballers war noch bis Ende Juni 2026 gültig. Sein Marktwert wird auf weit über 100 Millionen Euro geschätzt. In der laufenden Bundesliga-Saison gelangen Musiala in 18 Spielen 10 Tore sowie 4 Vorlagen.

Ägypten: Gross muss bei Zamalek gehen

Die Amtszeit von Christian Gross als Trainer von Zamalek ist nach nur 2 Monaten bereits wieder beendet. Dies gab der ägyptische Klub am Freitag bekannt. An den Resultaten lag es kaum: In 14 Spielen kam Zamalek unter dem Zürcher zu 9 Siegen, 3 Remis und nur 2 Niederlagen.

