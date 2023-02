Legende: Musste am Sonntag vom Platz geführt werden Karim Adeyemi. Keystone/DPA/Rolf Vennenbernd

Deutschland: Adeyemi mit Muskelfaserriss

Borussia Dortmund muss im Titelkampf der Bundesliga für mindestens drei Wochen auf Karim Adeyemi verzichten. Der Deutsche hat bei seiner Vorlage zum 2:0 gegen Hertha BSC (4:1) am Sonntagabend einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten, wie der Klub am Montag mitteilte. Der 21-Jährige war unmittelbar nach dem Assist zum Tor von Donyell Malen (31.) ausgewechselt worden. Das 1:0 hatte er selbst erzielt (28.). Adeyemi wird sehr wahrscheinlich auch das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinal bei Chelsea (Hinspiel 1:0) am 7. März verpassen.

00:55 Video Archiv: Adeyemi lässt Dortmund in der CL nach Solo jubeln Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.