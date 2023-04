Legende: Ist wieder einsatzfähig Yvon Mvogo. imago images/Sipa USA/Icon Sport

Frankreich: Mvogo erstmals wieder im Kader

Yvon Mvogo sass am Sonntag bei der 1:3-Niederlage von Lorient in Monaco (ohne Breel Embolo) auf der Ersatzbank. Der 4-fache Internationale kam zwar nicht zum Einsatz, freute sich aber, wieder Teil der Mannschaft zu sein. Mvogo stand zuletzt am 6. November 2022 auf dem Rasen. Gegen Paris Saint-Germain verletzte sich der 28-Jährige jedoch an der Patellasehne und fiel für die WM in Katar aus. Lorient rangiert nach starkem Saisonbeginn in der Ligue 1 auf Platz 10.

01:22 Video «The Pressure Game»: Mvogo über seine Verletzung kurz vor der WM Aus Sport-Clip vom 17.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Fifa: U20-WM in Argentinien

Die Fifa hat Argentinien die Ausrichtung der diesjährigen U20-Weltmeisterschaft übertragen. Das Turnier findet vom 20. Mai bis 11. Juni statt. Der Internationale Fussballverband entzog Indonesien Ende März die Organisation des Turniers wegen politischen Wirrungen. Der Gouverneur von Bali hatte angekündigt, die Einreise des israelischen Teams verhindern zu wollen. Die Schweiz gehört nicht zu den 24 teilnehmenden Nationen.