Legende: Sagt adieu Hugo Lloris. imago images / shutterstock

Premier League: Lloris geht in die USA

Nach 11 Jahren bei den Tottenham Hotspurs schlägt Hugo Lloris seine Zelte in den USA auf. Der französische Torhüter, der acht Jahre lang die Captainbinde trug, hat seinen bis im Sommer 2024 gültigen Vertrag aufgelöst und schliesst sich dem Los Angeles FC in der MLS an. Sein letztes von insgesamt 444 Spielen für die «Spurs» bestritt Lloris im April 2023 bei der 1:6-Niederlage gegen Newcastle. Danach musste er wegen Oberschenkelproblemen pausieren und kam auch in der aktuellen Saison nicht mehr zum Einsatz.