Legende: Die Zeit auf dem Trainingsplatz ist vorbei Am Samstag steht Jonas Omlin wieder in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Imago/Fohlenfoto

Bundesliga: Omlin steht wieder im Tor

Captain Jonas Omlin kehrt ins Tor von Borussia Mönchengladbach zurück. Der Schweizer erhält am Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg den Vorzug gegenüber Moritz Nicolas. «Wir haben uns entschieden, dass Jonas Omlin im Tor steht. ‹Mo› hat einen sehr guten Job gemacht», sagte Trainer Gerardo Seoane am Donnerstag. Omlin hatte sich im September einer Schulter-Operation unterzogen. Während seiner langen Pause – den letzten Bundesliga-Ernstkampf bestritt die Nummer 3 in der Schweizer Nati am 26. August 2023 – wurde der 30-Jährige gut von Nicolas vertreten. «Wir sind sehr glücklich, dass wir so ein gutes Torhüter-Team haben. Das ist nicht selbstverständlich», sagte Seoane.

01:40 Video Zum Bundesliga-Saisonstart 2023/24: Omlin in neuer Rolle gefordert Aus Sport-Clip vom 22.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.