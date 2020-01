Legende: Offenbar guten Mutes Zlatan Ibrahimovic. Keystone

Ibrahimovic gegen Sampdoria im Milan-Kader

Am 2. Januar hatte Milan Zlatan Ibrahimovic bis im Sommer unter Vertrag genommen. Bereits am Montag könnte der Schwede zu seinem Debüt in einem Ernstkampf kommen, nachdem er am Samstag in einem Testspiel getroffen hatte. Der 38-Jährige figuriert im Meisterschaftsspiel gegen Sampdoria zumindest im Kader der «Rossoneri» – anders als Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez, der vor dem Absprung stehen soll.

Marin geht in die Wüste

Marko Marin weitet seine Fussball-Tournee zur Weltreise aus. Der 30-Jährige, mit Roter Stern Belgrad zuletzt in der Champions League aktiv und zu Serbiens Spieler des Jahres gekürt, wechselt vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung nach Saudi-Arabien zum Al-Ahli SC. Das gab der Klub am Sonntag via Twitter bekannt.

