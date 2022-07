England: Sterling kehrt Manchester den Rücken zu

In einem Video-Statement hat Raheem Sterling seinen Abschied aus Manchester verkündet. Der ManCity-Akteur postete auf seinen sozialen Medien einen Beitrag mit der Unterschrift: «Sieben Saisons, elf Trophäen und ein Leben voll von Erinnerungen: Was für eine Reise!» Der 27-Jährige setzt seine Karriere bei Liga-Konkurrent Chelsea fort. Beim Londoner Klub unterschrieb der Stürmer einen Vertrag bis 2027.

Spanien: Barça holt brasilianischen Flügel Raphinha

Der FC Barcelona steht unmittelbar vor der Verpflichtung des umworbenen Flügelstürmers Raphinha. Wie die Katalanen mitteilten, habe man mit Leeds United eine grundsätzliche Einigung über den Transfer des neunfachen Nationalspielers aus Brasilien erzielt. Der 25-Jährige müsse noch den Medizincheck bestehen, bevor der Transfer abgeschlossen werden könne. Laut Medienberichten soll der Südamerikaner in Spanien für eine Ablösesumme von 55 Millionen Euro einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen.

Türkei: Özil und Fenerbahce lösen Vertrag auf

Mesut Özil verlässt den türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul nach eineinhalb Jahren wieder. Der bis 2024 laufende Vertrag des Deutschen wurde am Mittwoch in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das teilte Fenerbahce mit. Özil steht Medienberichten zufolge vor einer Unterschrift bei Lokalrivale Basaksehir. Der 33-Jährige war in der vergangenen Saison suspendiert worden und blieb auch unter dem neuen Trainer Jorge Jesus aussen vor.