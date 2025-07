Legende: Tritt nicht mehr in Himmelblau auf Kyle Walker, hier noch als Man-City-Spieler im vergangenen Jahr. imago images/PA Images

Premier League: Walker zu Aufsteiger Burnley

Der englische Nationalspieler Kyle Walker verlässt nach 8 Jahren Manchester City. Wie der Klub am Samstag bekannt gab, wechselt der 35-Jährige zum Premier-League-Aufsteiger FC Burnley. Zuletzt hatte der Rechtsverteidiger keine Rolle mehr in den Plänen von Pep Guardiola gespielt und deshalb bereits die vergangene Rückrunde auf Leihbasis bei der AC Mailand in Italien verbracht. Walker war im Sommer 2017 für umgerechnet rund 57 Millionen Euro vom Liga-Konkurrenten Tottenham Hotspur nach Manchester gewechselt. In der Folge absolvierte er 319 Pflichtspiele für die «Skyblues» und gewann insgesamt 18 Titel mit City, darunter 6-mal die englische Meisterschaft, 2-mal den FA Cup und 1-mal die Champions League.

