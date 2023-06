Legende: Tränen nach dem Abstieg bei Michael Frey. imago images/Jan Huebner

Deutschland: Frey muss Schalke verlassen

Wenige Tage nach dem Abstieg aus der Bundesliga hat Schalke 04 seinen personellen Umbruch eingeleitet. Der Klub gab am Mittwoch den Abschied von 8 Profis bekannt, darunter auch Michael Frey, dessen Leihvertrag endet. Der Schweizer Angreifer dürfte nun zu Royal Antwerpen zurückkehren, wo sein Kontrakt noch bis Sommer 2024 läuft.

Italien: Di Maria kündigt Abschied von Juve an

Der argentinische Weltmeister Angel Di Maria wird wie erwartet Juventus Turin verlassen. Der 35-Jährige zeigte sich darüber enttäuscht, dass Juventus in der abgelaufenen Saison seine Ziele nicht erreicht habe. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert, wohin es ihn zieht, bleibt offen.

02:56 Video Archiv: Di Maria schiesst Juventus gegen Freiburg zum Sieg Aus Sport-Clip vom 09.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 56 Sekunden.





Ukraine: Rebrow neuer Nationaltrainer

Sergej Rebrow ist neuer Nationaltrainer der Ukraine. Der 49-Jährige erhält einen Vertrag bis zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Der 49-Jährige, der einst an der Seite von Legende Andrej Schewtschenko stürmte, gewann als Trainer mit Kiew zwei Meisterschaften. Auch in Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten gewann er mit Ferencvaros und Al-Ain, wo er zuletzt tätig war, den Titel.