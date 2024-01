Legende: Heuert in Köln an. Timo Schultz. IMAGO / Geisser

Bundesliga: Ex-Basler Schultz mit neuem Job

Der 1. FC Köln hat den Nachfolger für Steffen Baumgart gefunden und Timo Schultz als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das bestätigte der abstiegsbedrohte Bundesligist am Donnerstag. Zuletzt war Schultz als Cheftrainer des FC Basel aktiv gewesen, musste dort allerdings nach nur wenigen Partien Ende September wieder gehen. Köln liegt in der Bundesliga auf dem zweitletzten Rang, die Rückrunde startet für die Domstädter am 13. Januar mit einem Heimspiel gegen Heidenheim.

01:03 Video Archiv: Schultz muss bei Basel gehen Aus Sportflash vom 29.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Wilmots tritt auf Schalke Nachfolge von Knäbel an

Marc Wilmots kehrt zum deutschen Zweitligisten Schalke 04 zurück und wird neuer Sportdirektor. Der UEFA-Cup-Sieger von 1997 übernimmt den Posten ab sofort und tritt die Nachfolge des kürzlich überraschend früher als geplant aus dem Vorstand abberufenen Peter Knäbel an. Wilmots habe einen «langfristigen Vertrag» unterschrieben, teilten die Königsblauen am Donnerstag mit.