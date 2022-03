Legende: Wird sich erst am 16. März mit Mainz messen können Dortmunds Jude Bellingham. imago images

Deutschland: Spielfreies Wochenende für Dortmund

Nach einem massiven Corona-Ausbruch in Mannschaft und Trainerteam des FSV Mainz wird das für Sonntag geplante Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund auf den 16. März verlegt. Die Deutsche Fussball Liga folgte mit dieser Entscheidung am Freitag einem entsprechenden Mainzer Antrag. Am Donnerstag hatte Mainz 19 positive Corona-Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern gemeldet. Die Spielfähigkeit war nicht mehr gegeben.