Premier League: Son geht nach 10 Jahren bei Tottenham

Kapitän Heung-min Son hat bei Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur für diesen Sommer seinen Wechselwunsch hinterlegt. «Ich habe mich entschieden, den Verein diesen Sommer zu verlassen», sagte der 33-Jährige im Rahmen der Saisonvorbereitungstour in seiner südkoreanischen Heimat Seoul. Die «Spurs» hätten angekündigt, ihm nach 10 gemeinsamen Jahren und mehr als 450 Spielen keine Steine in den Weg zu legen. Wohin es Son zieht, liess er zunächst offen. Zuletzt waren Gerüchte über einen Wechsel in die MLS aufgekommen.

Bundesliga: Pavlovic fällt aus

Aleksandar Pavlovic wird Bayern München erneut einige Zeit fehlen. Wie der deutsche Meister mitteilte, erlitt der 21-Jährige im Freitagstraining eine Fraktur der Augenhöhle und wurde bereits erfolgreich operiert. Der Mittelfeldspieler war bereits in der vergangenen Saison immer wieder von seiner Gesundheit ausgebremst worden. Nach einem Schlüsselbeinbruch in der Hinrunde fehlte er in der Rückrunde lange wegen Pfeifferschem Drüsenfieber.