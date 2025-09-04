Legende: Kehrt «seinem» Tottenham den Rücken Daniel Levy. Imago/Shutterstock

Levy legt sein Amt nieder

Nach fast 25 Jahren hat Daniel Levy überraschend seinen Rücktritt als Präsident von Tottenham Hotspur bekannt gegeben. Zu den Gründen für den Rückzug des 63-Jährigen machte der Europa-League-Sieger in der gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag keine Angabe. Levy hatte den Posten im Jahr 2001 übernommen und war von allen aktuellen Klub-Vorsitzenden in der Premier League am längsten im Amt. «Ich bin unglaublich stolz auf die Arbeit, die ich gemeinsam mit dem Führungsteam und allen unseren Mitarbeitern geleistet habe. Wir haben diesen Verein zu einem globalen Schwergewicht gemacht, das auf höchstem Niveau spielt», sagte Levy: «Es war nicht immer ein einfacher Weg. Ich werde diesen Verein weiterhin mit Leidenschaft unterstützen.»

