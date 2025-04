Legende: Kommt glimpflich davon Kylian Mbappé, hier im Gespräch mit Schiedsrichter Juan Martinez Munuera. Keystone/EPA/Miguel Oses

LaLiga: Mbappé verpasst «nur» das Bilbao-Spiel

Der französische Star Kylian Mbappé wird Real Madrid nach seinem Platzverweis am Wochenende nur ein Ligaspiel fehlen. Das gab der Disziplinarausschuss des spanischen Verbandes RFEF am Dienstag bekannt. Mbappé verpasst damit lediglich die kommende Begegnung am Sonntag gegen Athletic Bilbao, nicht aber wie zunächst befürchtet auch den Cupfinal gegen Barcelona am 26. April. Mbappé hatte beim 1:0-Sieg der «Königlichen» bei Deportivo Alavés nach Videobeweis in der 38. Minute die rote Karte gesehen. Der Offensivspieler kam im Zweikampf mit dem Spanier Antonio viel zu spät und erwischte seinen Gegenspieler mit einem wuchtigen Tritt unterhalb des Knies.

LaLiga