Legende: Der Abwehrchef bleibt an Bord Virgil van Dijk. X/Liverpool FC

Premier League: Van Dijk bleibt Liverpool erhalten

Die Tinte ist trocken: Virgil van Dijk hat seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag bei Liverpool um zwei Jahre bis 2027 verlängert. Bereits letzte Woche brachten die «Reds» die Vertragsverlängerung mit Mohamed Salah unter Dach und Fach. Damit kann der designierte Premier-League-Champion auch künftig auf seine beiden wohl wichtigsten Akteure setzen. Der mittlerweile 33-jährige van Dijk wechselte im Januar 2018 von Southampton an die Anfield Road und lief seither in 314 Pflichtspielen für Liverpool auf. Mit den «Reds» feierte er unter anderem bereits einen Premier-League- sowie einen Champions-League-Titel.