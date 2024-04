Legende: Kann mit seinem Team den Abstieg nicht verhindern Edward Sturing, Trainer von Vitesse Arnheim. imago images/ANP

Eredivisie: Arnheim mit 18-Punkte-Abzug belegt

Vitesse Arnheim wird am Ende der Saison in die zweite niederländische Liga absteigen. Dies, weil dem Klub wegen Lizenzverstössen 18 Punkte abgezogen wurden, wie der niederländische Fussballverband mitteilte. Damit steht der Verein, der die Strafe nicht anfechten will, aktuell bei -1 Punkt. Arnheim spielte seit 35 Jahren in der Eredivisie und qualifizierte sich regelmässig für Europapokalwettbewerbe.