Frankreich: Messi zurück im Training

Paris Saint-Germain hat nach der öffentlichen Entschuldigung von Lionel Messi dessen Suspendierung vorzeitig aufgehoben. Der 35-jährige Weltmeister nahm am Montag wieder das Training auf, teilte der französische Meister und Spitzenreiter am selben Tag mit. PSG hatte Messi am letzten Dienstag für zwei Wochen aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen. Am Freitag hat sich der Argentinier für seinen unangemeldeten Kurztrip nach Saudi-Arabien beim Verein und seinen Teamkollegen entschuldigt.

USA: Shaqiri erhält neuen Coach

Xherdan Shaqiri bekommt in der MLS einen neuen Trainer. Sein Klub Chicago Fire entliess Ezra Hendrickson nach einer 0:3-Niederlage gegen Nashville. Chicago steht derzeit mit 11 Punkten aus 10 Spielen auf dem vorletzten Platz in der Eastern Conference. Neuer Coach wird Frank Klopas, der bereits zwischen 2011 und 2013, sowie 2021 interimistisch nach der Entlassung von Raphael Wicky an der Seitenlinie stand.