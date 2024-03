Legende: Kein Fussball in Moskau Das Testspiel gegen Paraguay wurde abgesagt. imago images/Russian Look

Russland: Testspiel nach Terroranschlag abgesagt

Das Länderspiel der russischen Nationalmannschaft gegen Paraguay ist nach dem Terroranschlag im Moskauer Vorort Krasnogorsk abgesagt worden. Mindestens 115 Menschen wurden bei dem bewaffneten Angriff mit anschliessendem Feuer in der Crocus City Hall getötet und Dutzende verletzt. Das Spiel der Nationalmannschaft war für Montagnachmittag geplant und wäre die zweite Partie der Russen in dieser Länderspielpause gewesen. Am Freitag hatte das Team Serbien mit 4:0 bezwungen, das Spiel war im Vorfeld viel kritisiert worden, weil der russische Verband wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine aus der Uefa ausgeschlossen ist.

07:57 Video Tote nach Schiesserei in Konzerthalle nahe Moskau Aus 10 vor 10 vom 22.03.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 57 Sekunden.