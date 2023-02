Deutschland: Nagelsmann muss 50'000 Euro bezahlen

Bayern-München-Trainer Julian Nagelsmann ist nach seinem verbalen Ausraster am vergangenen Samstag mit einer Geldstrafe, aber ohne Sperre davongekommen. Das Sportgericht des Deutschen Fussball-Bundes belegte den 35-Jährigen mit einer Busse in der Höhe von 50'000 Euro. Nagelsmann hatte sich nach dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach (2:3) im Kabinentrakt unsportlich gegenüber dem Schiedsrichter-Team geäussert. Der Chefcoach hatte sich noch am Abend nach dem Vorfall für seine massive Kritik entschuldigt.