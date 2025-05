Per E-Mail teilen

Legende: Wurde von den Emotionen übermannt Ajax-Trainer Francesco Farioli nach dem abschliessenden Saisonspiel gegen Twente Enschede. imago images/ANP

Farioli nicht mehr Ajax-Trainer

Francesco Farioli hat nach der verspielten niederländischen Meisterschaft seinen Rücktritt als Trainer von Ajax Amsterdam erklärt. Das gab der Klub am Montag, einen Tag nach dem Saisonfinale, bekannt. Der Rekordmeister hatte den Eredivisie-Titel trotz einer Neun-Punkte-Führung fünf Spieltage vor Schluss noch an den Rivalen PSV Eindhoven hergeben müssen. Farioli hatte Ajax vor einem Jahr übernommen, als der Klub sportlich in der Krise steckte. Medienberichten zufolge gilt Tottenham Hotspur, wo Teammanager Ange Postecoglou nach Saisonende vor dem Aus stehen soll, als ein mögliches Ziel.