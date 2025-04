Legende: Hat keine schlimmeren Verletzungen erlitten Milan-Goalie Mike Magnian. Keystone/Gabriele Menis

Serie A: Maignan kommt mit dem Schrecken davon

Mike Maignan ist am Samstag aus dem Spital entlassen worden, wie sein Klub mitteilte. Der Milan-Goalie war am Freitagabend im Spiel bei Udinese (4:0) heftig mit seinem Teamkollegen Alex Jimenez zusammengeprallt. Dabei verlor er das Bewusstsein und erlitt ein Schädeltrauma. Für weitere Untersuchungen verbrachte der Franzose die Nacht in einem Spital in Udine, wo keine weiteren, gröberen Kopfverletzungen festgestellt wurden. Maignan wird nun gemäss dem Mailänder Klub bis am Dienstag ruhen und dann nochmals untersucht werden.

Serie A