Legende: Will Deutschland zu Titeln führen Julian Nagelsmann. IMAGO/Eibner

Deutschland: Nagelsmann bleibt dem DFB-Team treu

Julian Nagelsmann bleibt auch über die WM 2026 hinaus und mindestens bis zur EM 2028 deutscher Nationaltrainer. Der 37-Jährige hatte das Amt im September 2023 übernommen und ursprünglich nur einen Vertrag bis zur Europameisterschaft 2024 unterschrieben. «Wir haben alle zusammen – Fans, Mannschaft und Trainerteam – etwas geschaffen, das wir jetzt erfolgreich weiterentwickeln wollen. Wir wollen zusammen Titel gewinnen», sagte Nagelsmann zur Vertragsverlängerung.

Belgien: Tedesco-Nachfolger gefunden

Rudi Garcia ist der neue Nationaltrainer Belgiens. Der 60-jährige Franzose folgt auf Domenico Tedesco, der seinen Posten nach zwei Jahren räumen musste. Dies gab der nationale Verband am Freitagmorgen bekannt. Garcia trainierte bislang unter anderem Lille, Marseille, die AS Roma und Napoli. Seit seiner Freistellung in Neapel im November 2023 hatte er kein Amt mehr inne.