Emotionale Geste der Nantes-Fans

Die Spieler, Verantwortlichen und Fans des FC Nantes gedachten in einem emotionalen Nachtragsspiel der Ligue 1 gegen Saint-Etienne (1:1) dem seit zehn Tagen verschollenen Emiliano Sala. Die Partie in Nantes war in der 9. Minute für längere Zeit unterbrochen worden, worauf die Fans mit Sprechchören dem argentinischen Stürmer mit der Rückennummer 9 die Ehre erwiesen.

Vancouver holt Scott Sutter

Scott Sutter wechselt innerhalb der Major League Soccer von Orlando City zu den Vancouver Whitecaps. Der 32-jährige Verteidiger einigte sich mit den Kanadiern auf einen Vertrag für die nächste Saison mit einer Option für eine weitere Spielzeit.

Neymar steht PSG gegen ManUnited nicht zur Verfügung

Neymar fällt rund 10 Wochen aus. Der Stürmerstar von Paris St. Germain verpasst damit auch die Achtelfinal-Duelle der Champions League gegen Manchester United. Der Brasilianer hatte sich vor Wochenfrist im Pokalspiel gegen Racing Strassburg am Mittelfuss verletzt.

Barcelona gibt Denis Suarez ab

Arsenal hat Mittelfeldspieler Denis Suarez vom spanischen Leader FC Barcelona leihweise bis Ende Saison mit der Option für eine definitive Übernahme verpflichtet. Gleichzeitig verlängerte der 25-jährige Spanier seinen Vertrag mit den Katalanen um ein Jahr bis 2021. Suarez kam in der laufenden Saison bei Barcelona nur zu acht Einsätzen.

Wagner verlässt Bayern nach einem Jahr

Sandro Wagner verlässt den FC Bayern München und schliesst sich per sofort dem chinesischen Erstligisten Tianjin Teda an. «Er hat ein sehr attraktives Angebot vorliegen und wir haben deshalb seinem Wechselwunsch entsprochen», so Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Der 31-jährige Wagner hatte erst vor einem Jahr von Hoffenheim zu den Bayern gewechselt, konnte sich aber keinen Stammplatz erkämpfen.

Sendebezug: SRF zwei, sportflash, 24.1.19, 20:00 Uhr